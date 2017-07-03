Диего Марадона задумался о российском гражданстве

Аргентинская звезда футбола Диего Марадона задумался о получении российского гражданства. Об этом в понедельник, 3 июля, пишет «Советский спорт».

56-летний аргентинец приехал в страну в рамках движения «Россия любит футбол», и посетил финал Кубка Конфедераций.

Ранее Марадона заявил о готовности возглавить сборную России по футболу, и рассказал, что считает президента Владимира Путина своим кумиром: «У меня на стене дома есть фотографии. Рядом висят портреты: Фидель Кастро и Владимир Путин», — сказал футболист.

В бытность игроком Марадона в составе сборной Аргентины выиграл чемпионат мира 1986 года. В 2001-м по результатам опроса Международной федерации футбола (ФИФА) его и бразильца Пеле признали лучшими футболистами в истории.

7 марта бывший чемпион мира по боксу американец Шейн Мосли рассказал, что задумался бы о принятии российского гражданства при получении соответствующего предложения.