Бывший чемпион мира по боксу пообещал подумать о принятии гражданства России

Бывший чемпион мира по боксу американец Шейн Мосли задумался бы о принятии российского гражданства при получении соответствующего предложения. Слова спортсмена приводит ТАСС.

«Вообще, это интересная идея. Если будет такая возможность, чтобы получить двойное гражданство, я задумался бы об этом», — заявил Мосли, отметив, что ему нравится Россия.

«Я первый раз в России, мне нравится здесь. Да, я знаю, что здесь был Рой Джонс, теперь приехал я. Это здорово», — подчеркнул спортсмен.

5 мая Мосли проведет бой против россиянина Магомеда Курбанова. Поединок состоится в Екатеринбурге. В рамках одного шоу вместе с американским боксером выступит его сын Шейн Мосли-младший.

В сентябре бывший чемпион мира в четырех весовых категориях Рой Джонс-младший принял российское гражданство, при этом он не отказался от американского паспорта.

За свою карьеру 45-летний Мосли провел 60 боев, в которых одержал 49 побед (40 из них нокаутом), потерпел десять поражений, а в одном поединке с его участием была зафиксирована ничья. Боксер был чемпионом мира в весовых категориях до 61,2 килограмма, до 66,7 килограмма и до 69,9 килограмма.