Белорусы захотели Марадону

Аргентинский футбольный тренер Диего Армандо Марадона может возглавить брестское «Динамо», выступающее в чемпионате Белоруссии. Об этом сообщает газета Clarin.

Агент бывшего футболиста сборной Аргентины Матиас Морла заявил изданию, что в понедельник в Дубае у него состоится встреча с президентом брестского клуба, где стороны обсудят условия возможного перехода. Также на руках у Марадоны предложения от клубов из Кувейта и Саудовской Аравии.

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Последним местом работы аргентинца был клуб «Аль-Фуджайра», выступающий во втором по силе дивизионе чемпионата ОАЭ. В сезоне 2017/2018 клуб занял третью строчку турнирной таблицы, остановившись в шаге от повышения в классе.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Белоруссии «Динамо» из Бреста идет на седьмом месте. После семи туров в активе команды девять очков. Отставание от третьего места, на котором расположился «Слуцк», составляет всего пять очков.

Марадона — чемпион мира по футболу 1986 года в качестве игрока. На родине в 1999-м аргентинца признали лучшим спортсменом столетия. Футболист также возглавлял национальную сборную своей страны в период с 2008 по 2010 год. Как клубный тренер Марадона также поработал в таких командах, как аргентинские «Текстил Мандию» и «Расинг», эмиратский «Аль-Васл».

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