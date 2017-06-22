Попробуй повтори!

Необходимость использования видеоповторов футбольными арбитрами обсуждалась давно. На Кубке конфедераций система впервые проходит проверку боем и пока довольно успешно. «Лента.ру» вспоминает самые вопиющие ошибки рефери, которых легко можно было избежать благодаря системе видеоповторов.

Ошибка Тофика Бахрамова

Советский судья Тофик Бахрамов известен каждому футбольному болельщику. Мировую славу ему принес засчитанный гол-призрак в финале чемпионата мира 1966 года. Бахрамов, обслуживавший встречу в качестве линейного арбитра, решил судьбу немцев, засчитав мяч Джеффри Херста. После удара англичанина мяч попал в перекладину и отскочил в поле. Главный судья Готтфрид Динст не видел момента удара и обратился за помощью к советскому коллеге. Несмотря на бурные протесты немцев, Бахрамов подтвердил факт взятия ворот. Позднее он признавался, что и сам не видел, куда отскочил мяч, но был уверен, что он угодил не в перекладину, а в сетку ворот с внутренней стороны.

Видео: Hashem Niknezhad / YouTube

Таран Шумахера

В полуфинальном матче чемпионата мира-1982 голкипер сборной Германии Харальд Шумахер грубо нарушил правила, пойдя на таран француза Патрика Баттистона. Вратарь играл на выходе. Баттистон успел к мячу первым, нанес неточный удар по воротам, а Шумахер на полной скорости врезался в соперника. В столкновении француз получил черепно-мозговую травму и серьезное повреждение позвоночника. У него были выбиты три зуба, некоторое время он находился без сознания. Позже партнеры признавались, что опасались за жизнь Баттистона. В наши дни за подобное нарушение Шумахер получил бы красную карточку, а может, и длительную дисквалификацию, но в 1982 году были другие порядки. Главный арбитр Чарлз Корвер не увидел нарушения, никак не наказал Шумахера и даже не остановил игру, когда французы бросились к нему, указывая на тяжелейшее состояние Баттистона.

Немцы выиграли тот матч по пенальти, но в финале уступили итальянцам.

Видео: RaffNaff / YouTube

Рука бога

Пожалуй, самая знаменитая ошибка рефери случилась в четвертьфинале чемпионата мира 1986 года, где встречались сборные Англии и Аргентины. Возможно, это карма (за ошибку Бахрамова). Или просто ошибка главного судьи Али Бин Нассера. Марадона вырезал передачу на Хорхе Вальдано, но тот до мяча не добрался. Прервать пас успел полузащитник «трех львов» Стив Ходж. Первым на отскоке оказался Марадона. В прыжке он переправил мяч в ворота левой рукой. Гол был засчитан, сборная Аргентины одержала победу со счетом 2:1 (победный мяч Марадона забил уже по правилам). На пресс-конференции он заявил, что гол был забит «отчасти головой Марадоны, а отчасти рукой Бога».

Четыре года спустя на ЧМ-1990 Марадона повторил трюк, но в несколько измененном варианте. В матче со сборной СССР аргентинец, стоявший практически на линии ворот, рукой выбил мяч после удара Олега Кузнецова. Арбитр нарушения правил не заметил и взятия ворот не засчитал. Аргентинцы выиграли 2:0.

Видео: mojeda111 / YouTube

Рука Анри

В 2009 году нападающий сборной Франции Тьерри Анри возомнил себя Марадоной. Неуступчивые ирландцы никак не хотели упускать шанс поехать на ЧМ-2010 и до последнего сражались с трехцветными в стыковых матчах. Шло дополнительное время ответной встречи. Анри откровенно подыграл себе рукой, а уже потом отдал голевую передачу на Вильяма Галласа. Ни один из трех арбитров нарушения не увидел (или не захотел увидеть).

Впрочем, выход на чемпионат мира не принес французам счастья — команда с треском провалилась, заняв последнее место в группе. Главный тренер Раймонд Доменек после турнира был отправлен в отставку, а сборную буквально разорвало от внутренних конфликтов.

Видео: rendatude / YouTube

Обворованный Лэмпард

К 38-й минуте матча 1/8 финала чемпионата мира 2010 года немцы выигрывали у англичан со счетом 2:1. На точные удары Мирослава Клозе и Лукаса Подольски ответил Мэтт Апсон. Англичане продолжили наступать: полузащитник «трех львов» Фрэнк Лэмпард пробил по воротам Мануэля Нойера. После его удара мяч угодил в перекладину и отскочил за линию ворот. В итоге Нойер поймал мяч. Главный арбитр Хорхе Ларрионда гол не зафиксировал и призвал команды продолжить матч. В результате немцы добили деморализованных англичан — 4:1. Этот эпизод породил новую волну споров о необходимости введения системы видеоповторов. Чем все закончилось, нам хорошо известно.