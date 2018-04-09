Назван лучший гол в истории чемпионатов мира по футболу

Гол мексиканца Мануэля Негрете Ариаса в ворота сборной Болгарии на чемпионате мира по футболу 1986 года был признан лучшим за всю историю турнира. О этом сообщается на официальном сайте Международной футбольной ассоциации.

Сборная Мексики встретилась с болгарской командой в 1/8 финала. Негрете удалось забить гол ударом с лету, находясь почти у линии штрафной. Примечательно, что на том же чемпионате мира нападающий сборной Аргентины Диего Марадона забил гол в ворота англичан после сольного прохода, ставший одним из наиболее известных моментов в карьере аргентинца.

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