Ибрагимович приехал в США и забил с 33 метров

lagalaxy / Instagram

Нападающий Златан Ибрагимович отметился дублем в первом матче в составе клуба американской Главной лиги футбола (MLS) «Лос-Анджелес Гэлэкси». Видеозапись опубликована в Instagram-аккаунте команды.

На 77-й минуте встречи с клубом «Лос-Анджелес» Ибрагимович нанес удар с лета с 33 метров и отправил мяч за спину вратарю соперника, сравняв счет. «Лев голоден», — добавила пресс-служба в комментарии к ролику. В добавленное время швед головой забил победный гол — 4:3.

Ибрагимович объявил о переходе в «Гэлэкси» 23 марта. До этого он выступал за английский «Манчестер Юнайтед».

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