Марадона захотел бесплатно тренировать сборную Аргентины

Бывший футболист и тренер Диего Марадона заявил о том, что готов бесплатно возглавить сборную Аргентины. Слова 57-летнего ветерана передает Reuters Brazil.

«Да, я бы сделал это бесплатно», — заявил Марадона, отвечая на вопрос журналистов о том, готов ли он вернуться в сборную Аргентины в качестве тренера.

Материалы по теме Сирота казанская Месси остался без Кубка мира. Аргентину разбил девятнадцатилетний француз

30 июня сообщалось, что главный тренер «альбиселесте» Хорхе Сампаоли будет отправлен в отставку после неудачи на мундиале. Отмечалось, что руководство Аргентинской федерации футбола приняло решение прекратить сотрудничество со специалистом еще во время группового этапа.

В матче 1/8 финала ЧМ латиноамериканцы встречались со сборной Франции. Аргентина уступила команде Дидье Дешама со счетом 3:4 и вылетела с турнира.

23 июня появилась информация, что Марадона требовал пустить его на тренировку сборной. Он планировал объяснить футболистам, что значит представлять свою страну на чемпионате мира.

Марадона уже возглавлял аргентинцев с 2008 по 2010 год. На чемпионате мира-2010 ему удалось довести сборную до четвертьфинала.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!