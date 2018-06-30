Сборная Аргентины уволит главного тренера после вылета с ЧМ-2018

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли будет отправлен в отставку после поражения от команды Франции в матче 1/8 финала чемпионата мира-2018. Об этом сообщает Express.

Отмечается, что руководство Аргентинской федерации футбола приняло решение прекратить сотрудничество с Сампаоли еще во время группового этапа, в трех матчах которого сборная сыграла вничью с Исландией (1:1), уступила хорватам (0:3) и обыграла нигерийцев (2:1).

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Ранее 30 июня сборная Аргентины проиграла французам в матче 1/8 финала мирового первенства и покинула турнир. В составе «альбиселесте» отличились Анхель Ди Мария, Габриэль Меркадо и Серхио Агуэро. У французов забивали Антуан Гризманн, Бенжамен Павар и Килиан Мбаппе, оформивший дубль.

Во время группового этапа сообщалось, что ряд ведущих игроков сборной Аргентины недоволен работой Сампаоли. Появилась информация, что перед матчем с Нигерией состав определяли Лионель Месси и Хавьер Маскерано.

Чемпионат мира проходит в России с 14 июня по 15 июля. Турнир принимают 11 городов страны.

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