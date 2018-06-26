Марадона показал «факи» после победного гола Аргентины

Бывший аргентинский футболист Диего Марадона показал два средних пальца на матче национальной сборной с командой Нигерии. Он продемонстрировал неприличный жест после второго гола соотечественников, который принес им победу в игре. Снимок публикует Twitter-аккаунт Telegraph Football.

В социальных сетях стали подшучивать над бывшим спортсменом. Многие заподозрили, что он пришел на стадион под действием каких-либо наркотиков, так как вел себя странно. «Марадона — лучший игрок матча», — иронизирует один из пользователей Twitter, комментируя фотографию. «Робби Уильямс: пост сдал! Диего Марадона: пост принял!» — вспомнил другой юзер жест британского певца на церемонии открытия ЧМ. «Марадона показывает, что его команда едва не сыграла 1-1 с нигерийцами», — отмечает Telegram-канал «Мутко против».

Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 2:1 в пользу Аргентины. На 14-й минуте отличился нападающий сборной Лионель Месси. На 51-й минуте полузащитник нигерийцев Виктор Мозес сравнял счет. На 86-й минуте защитник южноамериканцев Маркос Рохо отправил второй мяч в ворота соперников.

По итогам игры Аргентина вышла в плей-офф турнира. Сборная Хорватии набрала 9 очков в группе D, у Аргентины — 4, у Нигерии — 3, у Исландии — 1. В плей-офф сборная Хорватии сыграет с датчанами, Аргентина с французами.

Чемпионат мира-2018 проходит на 12 стадионах в 11 городах России и завершится 15 июля матчем в «Лужниках».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!