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14:39, 12 июля 2026Россия

Россиянка за рулем съехала в реку и утопила машину

В Петербурге женщина за рулем съехала в реку и утопила машину
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Dizzy_Studio / Shutterstock / Fotodom

Женщина за рулем автомобиля съехала в воду со спуска набережной и утопила машину. Об этом региональное управление МЧС России сообщило в Max.

Инцидент произошел вечером 11 июля на Университетской набережной. В это время в городе была плохая видимость из-за непогоды. Женщине помогли выбраться из машины на берег очевидцы. От госпитализации она отказалась.

Днем 12 июня спасатели достали машину из реки.

Ранее сообщалось, что в Финском заливе нашли пропавшую на сапе россиянку. Она вместе с другой женщиной отправилась кататься в непогоду.

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