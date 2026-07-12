Россиянка за рулем съехала в реку и утопила машину

Женщина за рулем автомобиля съехала в воду со спуска набережной и утопила машину. Об этом региональное управление МЧС России сообщило в Max.
Инцидент произошел вечером 11 июля на Университетской набережной. В это время в городе была плохая видимость из-за непогоды. Женщине помогли выбраться из машины на берег очевидцы. От госпитализации она отказалась.
Днем 12 июня спасатели достали машину из реки.
Ранее сообщалось, что в Финском заливе нашли пропавшую на сапе россиянку. Она вместе с другой женщиной отправилась кататься в непогоду.