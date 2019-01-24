Путин поддержал Мадуро

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре выразил поддержку президенту Венесуэлы Николасу Мадуро в условиях обострившегося внутриполитического кризиса в стране. Об этом в четверг, 24 января, сообщает пресс-служба Кремля.

Российский лидер отметил, что «деструктивное внешнее вмешательство» нарушает основополагающие нормы международного права, и призвал искать решение проблемы «в рамках конституционного поля и преодоления разногласий в венесуэльском обществе путем мирного диалога».

Мадуро, в свою очередь, поблагодарил Москву за принципиальную позицию по сложившейся в Венесуэле ситуации.

Также лидеры двух стран подтвердили обоюдную заинтересованность в продолжении сотрудничества в различных сферах.

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Ранее в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле осуждают попытку узурпации верховной власти в Венесуэле. В частности, он отметил, что в Москве обеспокоены заявлениями, которые «не исключают вмешательство извне третьих стран во внутренние дела Венесуэлы».

До этого в МИД России подчеркнули, что российская сторона намерена защищать суверенитет республики.

23 января в Венесуэле начались массовые акции протеста, приуроченные к 61-й годовщине Январского восстания в Каракасе — свержения генерала Маркоса Переса Хименеса, который установил в стране военную диктатуру. Во время митинга в столице лидер оппозиции и спикер парламента страны Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом и заявил, что будет исполнять обязанности главы государства при поддержке вооруженных сил, чтобы провести свободные выборы. Его полномочия признал Дональд Трамп, а также власти Аргентины, Канады, Перу, Колумбии и других стран. Россия отказалась это сделать.

После этого избранный президент Николас Мадуро обвинил США в попытке государственного переворота. Он разорвал все дипломатические отношения с американским правительством и дал представителям страны 72 часа на то, чтобы покинуть Венесуэлу.

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