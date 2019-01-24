Кремль отреагировал на революцию в Венесуэле

В Кремле осуждают попытку узурпации верховной власти в Венесуэле, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует «Интерфакс» в четверг, 24 января.

«Мы самым внимательным образом отслеживаем развитие событий и весьма обеспокоены. В том числе обеспокоены заявлениями, которые не исключают вмешательство извне третьих стран во внутренние дела Венесуэлы», — сказал Песков.

Материалы по теме В Венесуэле началась революция Лидер оппозиции объявил себя президентом. На улицах бои, есть жертвы

Он подчеркнул, что вмешательство может иметь негативные последствия. «Слова о мерах какого-то силового воздействия считаем весьма опасными», — добавил представитель Кремля.

Дмитрий Песков счел неуместным вопрос о возможности предоставления президенту Венесуэлы Николасу Мадуро убежища. Он также сообщил, что из Венесуэлы не поступало обращений об оказании помощи в связи с обострением ситуации в стране.

Ранее в четверг в МИД России заявили, что российская сторона намерена защищать суверенитет республики.

23 января лидер оппозиции и спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо во время акции протеста провозгласил себя временным президентом и принес присягу. Его полномочия признали США, Аргентина, Канада, Перу, Колумбия и другие страны.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!