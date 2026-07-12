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Из жизни
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14:30, 12 июля 2026Из жизни

Перед зданием суда нашли капсулу времени 1976 года

В США вскрыли капсулу времени, пролежавшую под землей 50 лет
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Jay Paul / Reuters

В штате Джорджия, США, вскрыли капсулу времени, запечатанную в бетонном хранилище в 1976 году. Об этом пишет People.

Капсулу заложил Далтонский обменный клуб в рамках празднования двухсотлетия США. За пять долларов любая семья округа могла поместить туда свои предметы. После капсулу закопали перед зданием суда.

Десятилетия под землей не прошли бесследно. Когда хранилище открыли, выяснилось, что все содержимое капсулы промокло, на дне стояла вода. Внутри нашли письма, газеты и монеты. Кроме того, там лежал ковер и серебряный доллар 1881 года.

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Самой примечательной находкой стало письмо от Донны Айвестер и Гарри Лупера. Они оставили его своим сыновьям — Тодду и Брайану. Тогда им было пять лет и один год соответственно. «Надеюсь, что когда это вскроют, мы с вашим папой еще будем на этой земле, но если нас уже не будет, я просто хочу написать эту записку», — говорилось в послании. Известно, что Лупера не стало в 2002 году, а Айвестер просто забыла о письме.

Власти планируют передать невостребованные предметы в местный музей и уже обсуждают создание новой капсулы времени.

Ранее сообщалось, что в Великобритании найденная под памятником 60-летняя капсула времени предсказала будущее. Благодаря ей одному мужчине удалось выиграть деньги на скачках.

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