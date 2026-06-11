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Из жизни
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09:08, 11 июня 2026Из жизни

Таинственная записка из 60-летней капсулы времени предсказала будущее

В Великобритании записка из капсулы времени 1964 года предсказала будущее
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Andrew Matthews / PA Images via Getty Images

В Великобритании найденная под памятником 60-летняя капсула времени предсказала будущее. Об этом пишет The Guardian.

Джош Смоллс руководил реновацией знаменитого парка Кристал Пэлас в Лондоне. В апреле под большим бюстом архитектора сэра Джозефа Пакстона рабочие обнаружили капсулу времени, оставленную их предшественниками в 1964 году. В коробке находились несколько монет и записка. Автор послания написал, что выиграл деньги на знаменитом Эпсомском дерби в графстве Суррей, когда первым пришел конь по кличке Санта-Клаус. Автор записки посоветовал нашедшему ее тоже сыграть на Эпсомском дерби и поставить на лошадь, кличка которой будет связана с рождественскими праздниками.

Смоллс с коллегами решили попытать удачу и посмотрели список участников скачек. Одним из них оказался конь по кличке Рождество. «Я просмотрел участников за несколько последних лет и не нашел среди них другой лошади с рождественским именем», — заявил британец. Он поставил на Рождество 20 фунтов стерлингов, и она действительно пришла первой.

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Более того, оказалось, что нашел капсулу времени рабочий по имени Крачун Мариус Дорин. «Я румын, а слово "крачун" на румынском означает "рождество". Просто безумие», — сказал мужчина. Оставил записку под бюстом некий Пи. Райт Патерсон. Удалось ли связаться с ним или его родными, неизвестно.

Ранее сообщалось, что в американском штате Нью-Йорк сотрудники школы нашли забытую капсулу времени, которую собирали несколько поколений учеников. В ней находились предметы, которые школьники собирали с 1973 по 1992 год.

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