Из жизни
19:56, 4 сентября 2025Из жизни

Сотрудники школы случайно нашли потерянную капсулу времени

Никита Савин
Никита Савин

Кадр: CBS News

В американском штате Нью-Йорк сотрудники школы нашли потерянную капсулу времени, которую собирали несколько поколений учеников. Об этом сообщает UPI.

Пластиковый контейнер со множеством памятных вещей случайно нашли сотрудники школы в городе Смиттаун, когда разбирали кладовку во время летних каникул. Выяснилось, что капсулу времени ученики разных поколений собирали с 1973 по 1992 год. Контейнер должны были открыт в 2017-м, однако про него просто забыли.

Внутри лежали: старые фотографии, календарь за 1974 год, баннер 1987 года в честь признания школы лучшей в городе по версии издания Newsday, меню столовой за май 1992-го, сертификат «ученика месяца», а также VHS-кассета с видеоальбомом школьных событий за 1991-1992 годы.

«Если у кого-то остался видеомагнитофон, то мы бы с удовольствием посмотрели бы запись вместе с вами», — сказал директор школы Уильям Холл в ролике, опубликованном в честь находки.

Он также заявил, что все экспонаты будут выставляться, чтобы ученики могли познакомиться с историей своего учебного заведения.

В декабре 2024 года сообщалось, что супруги из Великобритании обнаружили капсулу времени, спрятанную у них в доме 30 лет назад. Таинственную коробку нашли за камином во время ремонта.

