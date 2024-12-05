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20:33, 5 декабря 2024Из жизни

Супруги нашли 30-летнюю капсулу времени и отыскали ее создателя

В Великобритании супруги нашли в своем доме капсулу времени из 1990-х
Никита Савин
Никита Савин

Фото: israel palacio / Unsplash

Супруги из графства Линкольншир, Великобритания, обнаружили капсулу времени, спрятанную у них в доме 30 лет назад, и отыскали ее создателя. Об этом сообщает Daily Star.

Фэй Пуллейн и Адам Браун из города Стамфорд нашли таинственную коробку за камином, когда делали ремонт. Внутри лежало несколько старых монет, ключ и деревяшка, на которую были нанесены фразы: «Время летит быстро» и «26 с половиной».

В коробке также были удостоверение личности на имя некоего Майкла Уайтхеда и записка. «Если найдете эту коробку лет через 30, пожалуйста, отыщите меня, если я буду еще жив, — говорилось в ней. — Надеюсь, так и будет. Или опубликуйте заметку в газете Stamford Mercury».

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Пуллейн и Браун связались с местной газетой и сумели разыскать Уайтхеда, который, как оказалось, все еще жил в Стамфорде. Сейчас мужчине 56 лет, и он владеет строительной фирмой. Он рассказал, что сделал капсулу времени в своем старом доме, когда переезжал в новый в середине 1990-х.

Уайтхед пояснил, что многие строители делают такие капсулы времени, когда строят дома. По его словам, во многих домах в Стамфорде есть похожие сюрпризы для владельцев, однако пока никто, кроме Пуллейн и Браун, их не нашел.

Ранее в Великобритании инженер обнаружил 132-летнее послание от коллег в стене маяка на южном побережье Шотландии. Письмо, спрятанное в бутылку, находилось за панелями в шкафу.

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