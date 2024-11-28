Инженер обнаружил 132-летнее послание от коллег на старинном маяке

В Великобритании инженер обнаружил письмо от коллег 1892 года в стене маяка

В Великобритании инженер обнаружил 132-летнее послание от коллег в стене маяка на южном побережье Шотландии. Об этом пишет UPI.

Инженер по обслуживанию маяков Росс Рассел нашел письмо в бутылке во время осмотра старинного маяка Корсволл в округе Дамфрис-энд-Галловей. Когда он и его коллеги сняли несколько старых панелей в шкафу, то увидели, что в стене спрятано послание. «Мы поклялись молчать, если бы это оказалась карта сокровищ», — пошутил смотритель маяка Барри Миллер.

Внутри бутылки оказалась записка, датированная сентябрем 1892 года. Ее оставила бригада, которая проводила замену осветительного оборудования на маяке. «Этот прожектор был установлен инженером Джеймсом Уэллсом, Джоном Вествудом Миллрайтом, инженерами Джеймсом Броди и Дэвидом Скоттом Лаборером из фирмы James Milne & Son Engineers и Milton House Works, Эдинбург, в период с мая по сентябрь. Прожектор был зажжен вечером в четверг, 15 сентября 1892 года», — говорилось в записке.

Рассел и Миллер с коллегами решили дополнить записку от своего лица и поместить ее обратно в тайник для будущих поколений смотрителей и обслуживающего персонала маяка. «Это очень странное стечение обстоятельств — найти записку во время работы с оборудованием, описанным в ней», — признался Рассел.

Маяк Корсволл был построен в 1817 году и до 1994 году смотритель должен был самостоятельно зажигать прожектор. После этого оборудование маяка была автоматизировано.

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