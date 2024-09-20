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21:15, 20 сентября 2024Из жизни

Инженер случайно нашел капсулу времени под знаменитым небоскребом

В США под небоскребом Трансамерика в Сан-Франциско нашли капсулу времени

Фото: Stephen Lam / Reuters

В США руководитель реконструкции знаменитого небоскреба в Сан-Франциско, случайно нашел под ним капсулу времени. Об этом пишет San Francisco Chronicle.

В июне Джон Галликсон занимался реконструкцией второго по высоте здания города — небоскреба «Трансамерика». Он был построен в 1972 году в форме вытянутой 260-метровой пирамиды и вызвал споры среди общественности. Многие специалисты называли небоскреб «нечеловеческим строением» и считали, что он испортит вид города. Тем не менее со временем «Трансамерика» стал одним из символов Сан-Франциско.

Галликсон получил электронное письмо, в котором говорилось, что под зданием «может находиться нечто важное». Он рассказал об этом членам своей команды и занялся другими задачами. «Следующим утром на моем столе лежал этот старый план 1974 года. Он был составлен фирмой "Уильям Перейра и партнеры" (архитекторами пирамиды) и назывался "Капсула времени"», — поделился воспоминаниями инженер.

Выяснилось, что создатели небоскреба решили собрать современные им вырезки из газет, листовки протестующих против постройки «Трансамерики» и другие памятные предметы и заложить из в круглом металлическом контейнере под зданием бара Bank Exchange. Он располагался в пристройке западного крыла здания и был закончен в 1974 году. Капсулу времени необходимо было вскрыть через 50 лет, то есть в 2024-м.

Место заложения капсулы было отмечено табличкой, однако ее сняли много лет назад, так как бар закрылся и помещения на его месте давно используются для других целей. Более того, внутренности здания несколько раз реконструировали и перестраивали, так что обнаружить место, где была изначально заложена капсула оказалось непросто.

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Галликсон загорелся идеей отыскать ее и несколько недель исследовал старые чертежи. В конце концов, осматривая помещения насосной станции, он заметил у потолка бетонный куб, который был бесполезен с конструктивной точки зрения. Именно в нем и нашлась капсула времени.

«Просто невероятно, что она сохранилась. Здание переживало реконструкцию за реконструкцией, перестройку за перестройкой. И найти этот старый чертеж, пройти этим безумным путем и впервые за 50 лет вскрыть этот контейнер… похоже на кино», — поделился впечатлениями Галликсон после вскрытия капсулы.

Внутри действительно оказались газетные вырезки 1972-го года, фотографии протестующих против постройки «Трансамерики» в пирамидальных головных уборах. Кроме того, там лежала листовка, озаглавленная: «Художники против Сосульки». Самой ценной находкой стала коробка с 12-минутным фильмом, который сняли создатели небоскреба. В нем рассказывается об истории Сан-Франциско 70-х годов.

Ранее сообщалось, что жительница США обнаружила «жуткую» тайную комнату с надписями на стенах в доме, где прожила три года. Женщина нашла скрытое помещение случайно, когда разбирала старый шкаф, чтобы сделать на его месте комнату для записи видео.

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      Никита Савин
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