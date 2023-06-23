Прожившая три года в доме женщина случайно нашла там «жуткую» тайную комнату

People: коуч из США обнаружила в своем доме скрытый подвал с надписями на стенах

Жительница США обнаружила «жуткую» тайную комнату с надписями на стенах в доме, где прожила три года. На серию ее видео в соцсети TikTik обратило внимание издание People.

Работающая коучем Джулия Хеннинг из Лос-Анджелеса, штат Калифорния, заявила, что нашла скрытое помещение случайно, когда разбирала старый шкаф, чтобы сделать на его месте комнату для записи видео. В полу американка заметила люк, под которым оказалась деревянная лестница, ведущая в темноту.

Женщина испугалась спускаться в подвал сама и даже вызвала медиума, чтобы та проверила его на наличие нечистой силы. «Она почувствовала что-то, когда вошла в дом. И еще потом на днях, когда приходила еще раз. Дом явно обитаем», — сказала американка в очередном ролике.

Она также уверяла, что после открытия комнаты в доме якобы начали происходить «странные вещи», а ей снились пугающие сны. «Вчера у меня в гостях была подруга, и ей стало нехорошо после этого», — заявила Хеннинг.

В конце концов она все-таки отважилась спуститься в таинственный люк. Для этого женщина облачилась в пальто и надела лыжную маску. Внизу обнаружилось небольшое помещение с полками для хранения вина. Кроме того, на стене краской были написаны имена Джо и Джон, а рядом, по словам Хеннинг, обнаружился «загадочный рисунок».

Также в подвале нашлась записка, оставленная 30 лет назад дезинсекторами, и «капсула времени» в виде банки, в которой лежали зажигалка, игрушечная машинка и наперсток.

Хеннинг до сих пор уверена, что в подвале обитает нечистая сила. Позже она рассказала в подкасте The Permission Portal, что как-то наводила порядок в новой комнате, и кто-то якобы захлопнул люк сверху. Вызволили американку из заточения друзья, бывшие у нее в гостях. Кроме того, американка заявила, что после открытия винного подвала в доме по ночам регулярно срабатывает сигнализация. Сейчас она хочет связаться с бывшими хозяевами здания, чтобы прояснить ситуацию.

Ранее сообщалось, что жительница Великобритании раскрыла тайну секретной комнаты в своей квартире благодаря сломавшемуся водопроводу. Женщина давно подозревала, что в ее ванной комнате может быть вход в еще одно помещение, так как обнаружила небольшое дополнительное пространство за шкафом.

