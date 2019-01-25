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Госдеп посоветовал американцам уезжать из Венесуэлы

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Правительство США призвало американских граждан, находящихся в Венесуэле, всерьез задуматься о том, чтобы покинуть страну. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте посольства США в Венесуэле.

Заявление классифицировано как «тревожное оповещение». В нем сказано, что 24 января Государственный департамент США отозвал оттуда часть госслужащих, и поэтому в данный момент у американского государства ограничены возможности помочь своим гражданам в Венесуэле. Для получения помощи им стоит обратиться в посольство в Каракасе.

Всем, кто путешествует или постоянно проживает на территории латиноамериканского государства, рекомендовали «всерьез задуматься» об отъезде, пока коммерческие авиаперелеты еще доступны. Тем же, кто выберет остаться, посоветовали убедиться в том, что их запасов хватит для выживания, следить за местными новостями и окружающими событиями и быть начеку.

Ранее 25 января стало известно, что США отозвали из Венесуэлы часть дипломатов — кроме тех, что заняты особо важными делами.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о решении закрыть посольство и все консульства страны в США. До этого он обвинил Вашингтон в попытке государственного переворота, разорвал все дипломатические отношения с американским правительством и дал представителям страны 72 часа на то, чтобы покинуть Боливарианскую Республику. США отказались разрывать отношения и заявили, что не признают режим Мадуро легитимным.

23 января в Венесуэле начались массовые акции протеста. Во время митинга в столице лидер оппозиции и спикер парламента страны Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом и заявил, что будет исполнять обязанности главы государства при поддержке вооруженных сил, чтобы провести свободные выборы. Его полномочия признал президент США Дональд Трамп, а также власти Аргентины, Канады, Перу, Колумбии и других стран. Россия отказалась это сделать.

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