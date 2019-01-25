Появились подробности переброски российских наемников в Венесуэлу

Российским наемникам доверили охранять президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом «Ленте.ру» сообщил глава комитета Общероссийского офицерского собрания, атаман хуторского казачьего общества «Ховрино» Евгений Шабаев, занимающийся защитой интересов сотрудников частных военных компаний.

«Группу было приказано набрать очень быстро, ей была поставлена задача — охрана первых лиц. До этого бойцы были в Габоне, Судане», — сказал он.

После набора группа двумя чартерными авиарейсами была направлена в столицу Кубы Гавану. Оттуда один из наемников позвонил и сообщил, что их перенаправили в Каракас. Бойцы прибыли в Венесуэлу во вторник, 22 января, утверждает Шабаев.

Ранее стало известно, что в ближнем кругу Мадуро был обнаружен заговор военных, и потому было необходимо заменить его личную охрану лояльными людьми.

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Массовые акции протеста начались в Венесуэле 23 января. Во время митинга в Каракасе спикер парламента страны и лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом, заявил о поддержке вооруженных сил и намерениях провести новые, свободные выборы. Его полномочия признал президент США Дональд Трамп, а также власти Аргентины, Канады, Перу, Колумбии и других стран. Россия и Китай поддержали избранного главу государства Николаса Мадуро.

23 января российский МИД признал присутствие частных военных компаний из России в Судане и подчеркнул, что в стране они занимаются подготовкой кадров для силовых структур.