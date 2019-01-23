МИД признал присутствие российских ЧВК еще в одной стране

Министерство иностранных дел России подтвердило, что в Судане действуют российские частные охранные компании (ЧВК), но они не связаны с государством. Об этом сообщила представитель ведомства Мария Захарова, передает РИА Новости.

По ее словам, российские фирмы занимаются исключительно подготовкой кадров для силовых структур Судана. Она добавила, что любая иная информация по этому поводу — фейк.

15 января на тему присутствия российских частников в Судане высказывался пресс-атташе посольства России в Хартуме Владимир Томский. Он назвал вбросами сообщения о том, что российские наемники помогали правительству Судана подавлять массовые протесты.

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Протесты в Судане начались 19 декабря 2018 года и охватили десятки городов. Демонстрации, а затем и беспорядки начались после резкого роста цен на топливо и хлеб. За это время в стране погибли более 20 человек, более 800 — были арестованы, среди них — политические активисты и журналисты.

В ноябре 2018 года сообщалось, что наемники, которых связывают с миллиардером Евгением Пригожиным, оказывают услуги по обеспечению безопасности в нескольких странах Африки. Среди них назывались Демократическая Республика Конго (ДРК), Судан, Ливия, Мадагаскар, Ангола, Гвинея, Гвинея-Бисау, Мозамбик, Зимбабве и Центральноафриканская Республика (ЦАР).

Утверждалось, что бизнесмен с помощью наемников и политических экспертов готов также обучать обращению с оружием или организовать и провести предвыборную кампанию. В обмен на услуги его структуры, в частности получают право на добычу полезных ископаемых, говорится в материале.

В МИД при этом указывали, что находящиеся на территории ЦАР специалисты из России помогают в укреплении вооруженных сил страны и их «никоим образом нельзя отнести к категории наемников».

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