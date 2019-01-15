Подавляющих протесты в Судане российских наемников назвали фейком

Данные британских СМИ о российских наемниках, которые участвуют в подавлении антиправительственных протестов в Судане, неверны. Об этом заявил РИА Новости пресс-атташе посольства России в Хартуме Владимир Томский.

По его словам, ни для кого не секрет, что российские специалисты в Судане выполняют контракты и помогают с подготовкой кадров для местных силовых структур. В этой связи «какого-либо участия в подавлении протестных выступлений [они] не принимают по определению».

Томский отметил, что подобные вбросы о российских наемниках — откровенный фейк. Он считает, что направлены такие данные на демонизацию России и ее внешней политики.

О том, что говорящие на русском языке наемники были замечены неподалеку от места протестов в суданской столице Хартуме, британская газета The Times написала 10 января. В материале отмечалось, что сейчас в Судане якобы активно работают сотрудники так называемой частной военной компании Вагнера. Они занимаются теоретической и практической подготовкой подразделений разведки и служб безопасности.

Указывалось, что нахождение наемников в непосредственной близости от протестов, которые разгоняли при помощи боевых патронов, слезоточивого газа и дубинок, «вызвало опасения, что Кремль решил поддержать авторитарный режим президент Судана Омара аль-Башира». В то же время о непосредственном участии россиян в разгоне акций не сообщалось.

Массовые протесты в Судане начались 19 декабря 2018 года и охватили десятки городов. Демонстрации, а затем и беспорядки начались после резкого роста цен на топливо и хлеб. За это время в стране погибли более 20 человек, более 800 были арестованы, среди них — политические активисты и журналисты, передавало агентство Reuters.

В ноябре того же года сообщалось, что наемники, которых связывают с миллиардером Евгением Пригожиным, оказывают услуги по обеспечению безопасности в нескольких странах Африки, в том числе в Судане. Утверждалось, что бизнесмен с помощью них и политических экспертов готов также обучать обращению с оружием или организовать и провести предвыборную кампанию. В обмен на услуги его структуры, в частности, получают право на добычу полезных ископаемых, говорится в материале.

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