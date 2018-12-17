«Хозяина» ЧВК Вагнера заметили на встрече с лидерами вооруженных группировок ЦАР

Российский миллиардер Евгений Пригожин посетил встречу с лидерами вооруженных группировок Центральноафриканской Республики в августе. Об этом пишет Le Monde со ссылкой на источники.

Как сообщает газета, в суданскую столицу Хартум, где проводилось мероприятие, Пригожин прилетел на собственном самолете.

Согласно сообщению на сайте МИД России, 27 и 28 августа в Хартуме под руководством президента Судана Омара аль-Башира прошли переговоры по урегулированию конфликта в ЦАР между лидерами вооруженных группировок. Среди участников были и те, кто ранее входил в альянс «Селека» и «Антибалака».

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«По итогам состоявшихся контактов подписана Хартумская декларация, в которой объявлено о создании Центральноафриканского объединения оппозиции в целях достижения долговременного и устойчивого мира в ЦАР», — говорится в сообщении.

В ноябре бизнесмена заметили на встрече главнокомандующего маршала Ливийской национальной армии Халифа Хафтара с министром обороны России Сергеем Шойгу. Его присутствие на встрече объяснили тем, что он обеспечивал официальный обед, а также участвовал в обсуждении культурной программы визита ливийской делегации.

В том же месяце сообщалось, что Пригожин предлагает услуги по обеспечению безопасности в нескольких странах Африки. Утверждалось, что бизнесмен с помощью наемников и политических экспертов готов также обучать обращению с оружием или организовать и провести предвыборную кампанию. В обмен на услуги его структуры, в частности, получают право на добычу полезных ископаемых, говорится в материале.

Ресторатор и владелец кейтерингового бизнеса Евгений Пригожин в 2016 году попал под санкции США в связи с конфликтом на юго-востоке Украины. С именем бизнесмена связывают компанию «Агентство интернет-исследований», которую в США считают замешанной во вмешательстве на выборах. Пресса связывала с Пригожиным так называемую частную военную компанию Вагнера, которая якобы действует в ЦАР. Бизнесмен, в свою очередь, утверждает, что не имеет отношения к каким-либо проектам в этой стране.

С 2013 года в ЦАР происходили вооруженные столкновения между сторонниками мусульманской группировки «Селека» и христианским ополчением «Антибалака».

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