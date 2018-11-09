Объяснено участие Пригожина в переговорах маршала Ливии и Шойгу

Ресторатор Евгений Пригожин присутствовал на встрече министра обороны России Сергея Шойгу с ливийским маршалом Хафтаром, так как обеспечивал официальный обед. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на военно-дипломатический источник.

По его словам, Пригожин также принял участие в обсуждении культурной программы визита ливийской делегации.

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Ранее пресс-служба Ливийской армии опубликовала видео со встречи возглавляемой Хафтаром делегации с начальником Генштаба ВС России Валерием Герасимовым. На ролике они проходят в зал мимо стоящего около дверей ресторатора Евгения Пригожина.

В ходе переговоров стороны обсудили вопросы борьбы с международным терроризмом и решение кризиса в Ливии. Предполагалось, что Хафтар встретится и с президентом Владимиром Путиным, но, по словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, график главы государства не позволил это сделать.

Ресторатор и владелец кейтерингового бизнеса Евгений Пригожин в 2016 году попал под санкции США в связи с конфликтом на юго-востоке Украины. С именем бизнесмена связывают компанию «Агентство интернет-исследований», которую в США считают замешанной во вмешательстве на выборах, и ЧВК Вагнера, участвующей, по некоторым данным, в сирийской кампании.

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