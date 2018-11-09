Предполагаемый хозяин ЧВК Вагнера появился на переговорах маршала Ливии и Шойгу

Пресс-служба Ливийской национальной армии 7 ноября опубликовала видео прибытия своего верховного главнокомандующего маршала Халифа Хафтара на переговоры с министром обороны России Сергеем Шойгу. На ролик также обратила внимание «Новая газета».

На видео запечатлено, как возглавляемая Хафтаром делегация приезжает на переговоры. Маршала встречает начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов. Они заходят в здание, а затем проходят в зал мимо стоящего около дверей ресторатора Евгения Пригожина, предполагаемого владельца так называемой частной военной компании (ЧВК) Вагнера.

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Как передавал «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны России, в ходе переговоров обсуждались вопросы борьбы с международным терроризмом и решение кризиса в Ливии. Также сообщалось о возможности встречи Хафтара с президентом Владимиром Путиным, однако график главы государства не позволил сделать этого, уточнял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В октябре РБК со ссылкой на источники в Минобороны сообщало о переброске российского военного контингента в Ливию. Отмечалось, что присутствие Москвы связано с интересами в нефтегазовой сфере; The Sun, ссылаясь на источник в британском правительстве, писала, что Россия таким образом пытается оказать влияние на Запад.

Евгений Пригожин — российский ресторатор, владелец кейтерингового бизнеса. В заведениях бизнесмена несколько раз проходили мероприятия с участием Владимира Путина. Сам президент говорил, что знает Пригожина, но тот не входит в круг его друзей.

В 2016 году Пригожин попал под санкции США в связи с конфликтом на юго-востоке Украины. Кроме того, Вашингтон из-за вмешательства в американские выборы ввел ограничения против компании «Агентство интернет-исследований», которая считается связанной со структурами Пригожина. Помимо этого, бизнесмена связывают с ЧВК Вагнера, участвующей, по некоторым данным, в сирийской кампании.

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