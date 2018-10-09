Россию обвинили в попытке расшатать Запад через Ливию

Британские спецслужбы сообщили премьер-министру Терезе Мэй, что Россия направляет в Ливию войска, чтобы использовать свое присутствие там для влияния на Запад. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на высокопоставленный источник в правительстве.

Спецслужбы утверждают, что российское руководство «хочет превратить Ливию в новую Сирию». По их мнению, главная цель Москвы — получить контроль над крупнейшим маршрутом нелегальной миграции в Европу.

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«Если Москва захватит контроль над береговой линией страны, это может вызвать новый поток мигрантов, пересекающих Средиземное море», — сказал собеседник издания. Он считает, что Запад крайне уязвим для очередной волны беженцев, а также для нефтяного кризиса, которые может вызвать обострение ситуации в Ливии.

Газета пишет, что Кремль поддерживает главу Ливийской национальной армии маршала Халифа Хафтара и снабжает его войска тяжелым вооружением. В восточной Ливии уже находятся офицеры военной разведки и подразделения спецназа, прибывшие туда для обучения и обеспечения канала связи. Также в прибрежных городах Тобрук и Бенгази расположены две российские военные базы, которые действуют под прикрытием частной военной компании Вагнера, уже имеющей там форпосты. Кроме того, источник считает, что в Ливии размещены российские противокорабельные системы «Калибр» и зенитные ракетные комплексы С-300.

«То, что российские власти делают в Ливии, в точности повторяет их тактику в Сирии и Крыму. Они видят неконтролируемое пространство и используют его для максимального влияния на Запад. Это может вызвать катастрофические последствия и позволит ему подорвать демократию на Западе, но мы опять ничего не делаем, чтобы это предотвратить», — заключил собеседник The Sun.

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Глава комитета по иностранным делам Том Тагендхэт потребовал немедленной реакции от парламента на «российскую угрозу». Он заявил, что обеспокоен новым очагом напряженности против Запада со стороны России, однако это его не удивляет. Тагендхэт призвал членов палаты действовать сплоченно, поскольку дестабилизация ситуации в Ливии напрямую связана с национальной безопасностью Великобритании.

Комментируя материал британской прессы, председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов сказал «Интерфаксу», что любые заявления на тему присутствия России в Ливии безосновательны. По словам депутата, различные представители руководящих ливийских структур обращались к Москве за поддержкой, однако никаких политических решений по этому вопросу пока не принято.

В 2011 году в Ливии началась гражданская война после свержения лидера страны Муаммара Каддафи, часть территории захватили радикальные исламисты. В настоящее время в стране действуют два правительства: на востоке в городе Тобрук заседает избранный народом парламент, а на западе в Триполи действует сформированное при поддержке ООН и западных стран правительство национального согласия.

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