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В Ливии сторонники Каддафи массово сбежали из тюрьмы

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Сотни заключенных сбежали в воскресенье, 2 сентября, из тюрьмы возле ливийской столицы Триполи. Об этом сообщает The Independent.

По данным чиновников, около 400 человек «силой вскрыли дверь», и охранники никак не смогли им помешать. В тюрьме содержались как обычные преступники, так и множество сторонников ливийского диктатора Муаммара Каддафи, свергнутого и убитого в 2011 году. Некоторые из них были приговорены к заключению за убийства во время конфликта в тот год.

Тюрьма расположена к югу от Триполи в районе, где в последнюю неделю обострились столкновения противоборствующих групп. Из-за них правительство национального согласия Ливии объявило режим чрезвычайного положения, передавало РИА Новости.

Ожесточенные бои между вооруженными группами «Седьмая пехотная бригада» и «Суар Триполи» («революционеры Триполи») начались 26 августа. Члены первой относят себя к сформированному правительством национального согласия Министерству обороны Ливии. Практически все бойцы — выходцы из города Тархуна, расположенного к юго-востоку от Триполи. «Суар Триполи» же формально входит в МВД правительства национального согласия, ее бойцы из ливийской столицы.

В Ливии после свержения лидера страны Муаммара Каддафи в 2011 году началась гражданская война, часть территории захватили радикальные исламисты. В результате в настоящее время в стране действуют два правительства: на востоке в городе Тобрук заседает избранный народом парламент, а на западе в Триполи действует сформированное при поддержке ООН и западных стран правительство национального согласия.

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