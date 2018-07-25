Сбежавшего на вертолете гангстера заметили в машине со взрывчаткой

Известного во Франции грабителя-рецидивиста Редуана Фаида, на вертолете сбежавшего из тюрьмы 1 июля, заметили неподалеку от Парижа. Об этом сообщает The Guardian.

Стражи порядка узнали преступника, когда он сидел в автомобиле. Это произошло днем 24 июля в муниципалитете Пископ — в 18 километрах от французской столицы. Вместе с ним в салоне был еще один человек. Отмечается, что автомобиль набрал скорость и уехал до того, как его успели остановить.

К погоне подключились жандармы, однако гангстеру вновь удалось скрыться. Машину с фальшивыми номерами нашли брошенной на подземной парковке в торговом центре. В ней оказалось шесть плиток взрывчатки. Анализ ДНК подтвердил, что в авто ехал Фаид. Полиция возобновила усиленные поиски преступника.

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46-летний Фаид сбежал примерно в 11:20 дня 1 июля. Его выкрали, когда он общался с братом в «семейном блоке», где находятся камеры для продолжительных встреч. До этой части тюрьмы нужно идти через внутренний двор — единственное место, где не натянута специальная антивертолетная сетка. Именно туда и приземлился угнанный вертолет с его сообщниками. Затем под прикрытием дымовых шашек они взломали дверь в блок, ворвались в комнату и вывели гангстера, угрожая персоналу тюрьмы оружием. Затем они улетели.

Фаид — один из самых известных преступников Франции, с 1990-х занимался вооруженными ограблениями, кражами драгоценностей и вымогательством. Впервые был осужден в 1998 году, а через 10 вышел досрочно. За решетку он вернулся за нарушение условий освобождения. В апреле 2018-го его приговорили к 25 годам заключения за неудавшееся ограбление 2010 года, при котором погиб полицейский.

В 2013-м Фаид уже сбегал из другого исправительного учреждения. Тогда ему пришлось взять в заложники четырех охранников и подорвать пять ворот. Его задержали через полтора месяца.

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