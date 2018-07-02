Мир
 
Последние новости
Кремль сравнил эйфорию россиян после матча с Испанией с хроникой 9 мая 1945 года
Пес прыгнул на гремучую змею и пострадал ради хозяйки
Сенатор Керимов перестал быть обвиняемым и вернулся домой
Банки начали собирать биометрию россиян
Власти отреагировали на перспективы признания Трампом Крыма
Победа сборной вынудила россиян похудеть и напиться
Полные девушки в открытых платьях попали на обложку арабского Vogue
Раскрыт дизайн новых iPhone
Боярский узнал о победе сборной России и онемел на сцене
Акинфеева изобразили святым
Новости партнеров

Побег гангстера из тюрьмы на вертолете попал на видео

Перейти в «Мою Ленту»
ACTU Pénitentiaire / YouTube

В сети появилось видео из тюрьмы под Парижем, снятое в момент побега известного во Франции грабителя-рецидивиста Редуана Фаида (Redoine Faid). Ролик опубликовало издание ACTU Pénitentiaire.

На кадрах видно охранников, бегущих через внутренний двор исправительного учреждения, расположенного в городе Рео (департамент Сена и Марна). На заднем фоне в это время слышен гул вертолета. Удалось заснять и само воздушное судно, удаляющееся от тюрьмы, при этом осужденные массово и одобрительно кричат.

Стали известны и новые подробности. Как выяснилось, вертолет был захвачен утром в небольшом авиаклубе в 20 километрах от Рео. Пилота взяли в заложники и приказали ему лететь в тюрьму. Там под прикрытием дымовых шашек сообщники Фаида ворвались в блок, где гангстер в это время встречался с братом. Того после побега родственника взяли под стражу.

Daily Mail уточняет, что пилот вертолета работал инструктором и ждал ученика, когда его взяли в заложники. Отмечается, что позднее мужчину отпустили, он находился в состоянии шока. Вертолет преступники подожгли, а затем скрылись на машине, которую позднее также сожгли. В настоящее время их разыскивают, в операции участвуют 3 тысячи полицейских.

Сообщников, по разным данным, было двое или трое. Как пишет BFM TV, в комнату с Фаидом ворвались двое, третий же оставался с пилотом. Всех злоумышленников охарактеризовали как высококвалифицированных и профессиональных людей, которые знали, куда они идут. Считается, что они изучали тюрьму с беспилотников: аппараты несколько месяцев назад замечали над зданиями.

46-летний Фаид сбежал примерно в 11:20 утра 1 июля. Отмечалось, что его выкрали из «семейного блока», к которому нужно идти через внутренний двор — единственное место, где не натянута специальная «антивертолетная сетка».

Фаид — один из самых известных преступников Франции, с 1990-х занимался вооруженными ограблениями, кражами драгоценностей и вымогательством. Впервые был осужден в 1998 году, получил 30 лет тюрьмы, а через 10 вышел досрочно. За решетку он вернулся за нарушение условий освобождения. В апреле 2018-го его приговорили к 25 годам заключения за неудавшееся ограбление 2010 года, при котором погиб полицейский.

В 2013-м Фаид уже сбегал из другого исправительного учреждения. Тогда ему пришлось взять в заложники четырех охранников и подорвать пять ворот. Его задержали через полтора месяца.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Предыстория: Французский гангстер сбежал из тюрьмы на вертолете
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Footage shows French gangster escaping from prison in a helicopter as it emerges crooks 'scouted the jail using drones months beforehand'
VIDÉO : Évasion de Rédoine Faïd, un détenu filme la scène !
Ce que l'on sait de l'évasion en hélicoptère du braqueur Rédoine Faïd
Французский гангстер сбежал из тюрьмы на вертолете
Прятавшегося три года наркоторговца случайно нашли в дыре под полом
Другие материалы рубрики
Мир00:0114 июня
Эрнесто Че Гевара

Красный зверь

Че Гевара убивал детей, насиловал женщин и дико вонял. Романтикой и не пахло
11:41Сегодня

Французский посол похвалил венгров за борьбу с мигрантами и лишился работы

02:19Сегодня

Иран нашел способ обставить США

09:38Сегодня

Иран засек в Персидском заливе американский корабль с химикатами

Мир00:0528 июня

Беру!

Секс и порядок: зачем китайцы покупают жен-рабынь
10:05Сегодня

Курды убили главного финансиста ИГ в Ираке

17:22 1 июля

Ким Чен Ын навестил военных на Lada Priora

02:08Сегодня

Мексиканского политика убили в день всеобщих выборов

Мир00:0126 июня

Старая беда

Германия готова послать Меркель подальше. Вместе с мигрантами и всей Европой
14:11 1 июля

Совет по оборонным закупкам Индии одобрил покупку российских С-400

04:48Сегодня

Семья индийцев готовилась к свадьбе и внезапно умерла

23:30 1 июля

Путин позвонил королю Испании

Россия
«Пациент мертв, но сведений об этом нет»
Россияне умирают от рака. Статистика это скрывает?
«Члены мне нравятся чисто эстетически»
На картинах этой художницы что ни портрет – то ниже пояса
«Собрался весь двор и надавали тумаков»
Парень с ДЦП избил шестилетку. Его поддержали тысячи людей
Град застиг россиянина на трассе и разбил его машину
Жители пригорода Тольятти попросили Собчак защитить их от свалки
Треть молодых россиян захотели эмигрировать
Молодежь запросила себе пенсию
Все материалы
Мир
Черная бухта
Во что китайцы превратили богатейший город Азии
Французский посол похвалил венгров за борьбу с мигрантами и лишился работы
Побег гангстера из тюрьмы на вертолете попал на видео
Иран засек в Персидском заливе американский корабль с химикатами
Курды убили главного финансиста ИГ в Ираке
Беру!
Секс и порядок: зачем китайцы покупают жен-рабынь
Старая беда
Германия готова послать Меркель подальше. Вместе с мигрантами и всей Европой
Все материалы
Бывший СССР
Штыки друзей
Почему Приднестровье не хочет отпускать российских миротворцев
На Украине снова зарезали цыганку
Минобороны Украины прокомментировало провал «Оплотов» на танковом биатлоне
Порошенко назвал самого искреннего друга Украины
Бывший президент Украины предложил способ вернуть Крым
Литовский депутат пожаловался на российский мультфильм про бобра и кота
Командир украинских десантников пошел за продуктами и получил ножом в живот
Все материалы
Экономика
Короткое замыкание
Они изменили мир и спасли Ленина, но их сгубила жадность
Подсчитаны доходы России от дружбы с Саудовской Аравией
Второй фронт
США теряют миллиарды из-за торговой войны. Выигрывает Россия
Рубль оказался самой слабой валютой
Названы отличия российского пива от чешского
США задумали игнорировать нормы ВТО
Польше разрешили требовать скидку на российский газ
Все материалы
Силовые структуры
Судья в законе
Он решал споры между ворами по всей стране и спасал авторитетов от смерти
Черные властелины
Криминальные короли России бьются за воровской престол. Что о них известно?
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Названы самые популярные преступления в России
Таксист избил россиянина за громкий хлопок дверью и пошел под суд
ФСБ задержала африканцев за попытку сбежать из России в Норвегию
Глава МВД наградил иностранных полицейских за помощь на ЧМ-2018
Все материалы
Наука и техника
Нереальный упырь
Доктор-вампир из Лондона лечит и калечит: обзор игры Vampyr
Чума фашизма
Тепленькая пошла
России предсказана климатическая катастрофа
«Роскосмос» раскрыл судьбу «Науки»
В США признали беззащитность России восточнее Урала
Раскрыты подробности испытаний «ракеты Путина»
Раскрыта тайна строительства Стоунхенджа
Все материалы
Спорт
Команда мечты
Акинфеев похоронил Испанию. Россия в четвертьфинале!
Испанцы нарекли россиян одним из самых слабых соперников в истории ЧМ
Акинфеева изобразили святым
Бывший игрок сборной России обесценил победу Черчесова
В честь Дзюбы назвали ребенка
Радость российских болельщиков приняли за гром
Успех сборной обогатил российский футбол на миллионы
Все материалы
Культура
Результат на лицо
Пять геев ездят по Америке и навсегда меняют мужчин
Грязные мифы
Дети-мутанты, одиночество и мучительная смерть на откровенных снимках
«Иногда могут помочь таблетки валиума и алкоголь»
Как сделать брак по расчету счастливым
Финал «Игры престолов» станет самым кровавым и жестоким в истории сериала
Боярский узнал о победе сборной России и онемел на сцене
Рэпера Smoke Dawg застрелили в 21 год
Рэпер поспорил на тату на лице в случае победы сборной России над Испанией
Все материалы
Интернет и СМИ
«Готовы раздвинуть ноги при звуке иностранной речи»
Кто и зачем объявил россиянкам войну за секс с иностранцами
«Простите, парни, что поливал вас дерьмом на каждом углу»
Россия уделала Испанию на чемпионате мира. Вся страна в шоке и ликует
Зомби-террористы
Компьютеры тайно делают их хозяев преступниками. Спасения нет
Джихадистов унизили снимком главаря в окружении полуголых девиц
Слухи о беременности Ксении Собчак подтвердились
Карты Google подписали Крымский мост на украинском языке
Слова губернатора о провале немцев на ЧМ из-за жертв войн оказались «наляпаны»
Все материалы
Ценности
По минимуму
Почему сексуальная одежда не нужна российским женщинам
Ваша взяла
Оборванцы с полиэтиленовыми пакетами захватили мир. Что дальше?
Большой Иосип
Женщины, роскошь и голубой вагон югославского вождя
Из обложек российских паспортов сделали женскую сумку
Полные девушки в открытых платьях попали на обложку арабского Vogue
50 Cent унизил Мэйуэзера за часы
Девушки начали носить купальник вверх тормашками
Все материалы
Путешествия
«Стены были пропитаны запахом марихуаны»
Москвич сбежал в Азию искать себя, а обрел камни в почках
Короли барной стойки
Они смешивают коктейли, как никто другой в России
Аргентинец Матиас Амайя, доехавший до России на велосипеде за пять летПоехавшие
Немец на тракторе, аргентинец на колесах и исландская «Нива» попали в Россию
Франция нашла развлечение для нудистов
Количество самолетов в небе побило рекорд
В Испании появилась новая угроза для туристов
Автобус с российскими туристами упал в овраг
Все материалы
Из жизни
«Очередь за квартирами как в СССР»
История москвички, переехавшей в Швецию
Тайная комната
Она пробралась туда, где люди оголяются, страдают и плачут от счастья
То еще зрелище
Первые арбузы, цветастый Киев и след гангстеров: июнь глазами обычных людей
Редкого носорога убили за один сантиметр рога
Американка отрастила кустистую бороду и обрела счастье
Опубликованы редкие кадры с самыми толстыми свиньями в мире
Акула попыталась утащить под воду кормившую ее туристку
Все материалы
История Suzuki Jimny
Как карманный японский внедорожник протянул на конвейере 50 лет — больше Гелендвагена?
Бюджетники
Очень дешевые версии дорогих машин
Машины ниже шлагбаума
Автомобили, которые без пропуска и денег проедут под шлагбаумом
В отпуск? На футбол!
Дома на колесах Rolls-Royce, Ferrari и BMW или идеальный транспорт для путешествия между матчами Чем
Показан шестиметровый пикап «Газель» с кожаным салоном
Пикапу Mercedes-Benz X-Class добавили детали от «Майбаха»
«Ниву» разрешили заправлять 92-м бензином
Все материалы
«Зданий советского качества нет ни в Европе, ни в Америке»
Что снести, а что оставить в Москве? Архитектурный мэтр знает ответ
Бетонный строй
СССР развалился, но его здания еще стоят
Сквозь время
Он фотографирует города будущего. Старушка Европа не узнает себя
Названы три города России с дорожающими квартирами
Покатались — и хватит
В России нашли тысячи лифтов-убийц. Это страшно
Россия установила новый ипотечный рекорд
Смотрящий по России
Что вы знаете об Исаакиевском соборе: тест
Все материалы