Французский гангстер сбежал из тюрьмы на вертолете

Грабитель-рецидивист смог на вертолете сбежать из тюрьмы, оборудованной современными системами защиты. Это произошло утром в воскресенье, 1 июля, сообщает Le Parisien.

Тюрьма, из которой был совершен побег, располагается в городе Рео (департамент Сена и Марна), примерно в 45 километрах от Парижа. По данным газеты, 46-летний Редуан Фаид (Redoine Faid) сбежал примерно в 11:30 утра. Ему помогали трое вооруженных мужчин.

Преступника выкрали из «семейного блока», где находятся камеры для продолжительных встреч: там заключенные могут видеться с близкими без постоянного надзора. Как отмечается, именно до этой части тюрьмы нужно идти через внутренний двор — единственное место, где не натянута специальная «антивертолетная сетка».

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Вертолет, с помощью которого выкрали Фаида, приземлился в муниципалитете Гонесс, также неподалеку от Парижа. Оттуда злоумышленники уехали на машине, воздушное судно перед этим они подожгли изнутри. Как отмечается, вертолет был зарегистрирован в Бельгии.

Фаид — один из самых известных преступников Франции. Он сын иммигранта, выходца из Алжира. Мужчина еще в 1990-х годах возглавлял банду, занимавшуюся вооруженными ограблениями, кражами драгоценностей и вымогательством. Впервые был осужден в 1998-м, получил 30 лет тюрьмы, а через 10 лет вышел досрочно. В тюрьму он вернулся за нарушение условий освобождения.

В апреле 2018-го его приговорили к 25 годам заключения за неудавшееся ограбление 2010 года, при котором погиб полицейский. Как отмечается, в 2013-м Фаид уже сбегал из другого исправительного учреждения. Тогда ему пришлось взять в заложники четырех охранников и подорвать пять ворот. Его задержали через полтора месяца. В нынешней тюрьме его держали в изоляторе, но без специальных мер охраны.

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