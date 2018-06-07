Прятавшегося три года наркоторговца случайно нашли в дыре под полом

Видео: dailymail.co.uk

Полиция в Бразилии обнаружила под бетонным полом дома наркоторговца, три года находящегося в розыске. Об этом сообщает Daily Mail, издание также публикует видео задержания мужчины.

Стражи порядка получили анонимный сигнал о местонахождении 39-летнего Жана Гомеша Чиолу (Jean Gomes Chiola). Утром 5 июня они отправились проверять информацию и прибыли к дому в муниципалитете Макаиба, в котором проживал 20-летний сын мужчины. После просьбы открыть дверь прошло много времени, а молодой человек так и не вышел к полицейским. Это их насторожило, они штурмовали помещение и решили обыскать его крайне тщательно.

В итоге силовики обнаружили выделяющуюся плитку под двухъярусной кроватью в углу спальни. Они решили поддеть кусок ломом и поразились, найдя под бетонным полом небольшую дыру, а в ней — разыскиваемого преступника.

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Чиола сразу же сдался. Когда он встал, оказалось, что глубина самодельного «погреба» крайне небольшая, всего по пояс. Чтобы спрятаться в дыре, мужчине пришлось сесть и пригнуться. Он сильно вспотел, поскольку вентиляции в ней не предполагалось.

В операции участвовали сотрудники военной и гражданской полиции. В доме они также нашли револьвер и наркотики. Как заявил на местном телевидении один из детективов, стражи порядка не ожидали, что так легко обнаружат наркоторговца. Кроме того, он вновь бы скрылся, если бы не обыск. Теперь мужчине и его сыну предъявлены обвинения в наркотрафике и незаконном владении оружием. Они предстанут перед судном позднее в этом году.

Как отмечается, дом, в котором обнаружили мужчину, был всего в 10 километрах от тюрьмы, где он отбывал срок за незаконный оборот наркотиков и откуда сбежал в 2015 году. Тогда из пенитенциарного учреждения в Парнамирине вместе с ним совершили побег 35 других заключенных. Для этого они прокопали туннель шириной всего 55 сантиметров, а выходил он на поверхность в 10 метрах от одной из смотровых вышек. За месяц до этого в тюрьме произошел бунт, и множество камер были повреждены. В итоге осужденных оставляли во дворе практически без присмотра.

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