Неудачливый наркоторговец вышел на свободу и попался через час

В итальянском Турине задержали 29-летнего уроженца Мали за продажу наркотиков на улице. Полицейские обнаружили у него 30 граммов марихуаны, спрятанных возле скамейки, сообщает местное издание Cronacatorino.

Отмечается, что молодого человека уже несколько раз арестовывали за наркодилерство. В последний раз он вышел из изолятора за час до того, как снова попался туринским стражам порядка.

Мужчине запрещено проживать в Турине, но он игнорирует директивы властей. Издание предполагает, что он не хочет потерять клиентов в популярном месте.

В декабре СМИ рассказали историю датчанина из Копенгагена с тысячей косяков марихуаны, который перепутал полицейскую машину с такси. Преступник был пойман в самопровозглашенном анархистском районе Копенгагена — Свободный город Христиания, где полиция регулярно проводит антинаркотические рейды. Район появился в столице Дании в 1970-х, его главные обитатели — маргиналы и сквоттеры.

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