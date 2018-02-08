Наркоторговец отказался от походов в туалет ради свободы

Подозреваемый в торговле наркотиками британец уже три недели отказывается есть и ходить в туалет, чтобы не дать доказать свою вину. Об этом сообщает издание The Mirror.

17 января мужчину арестовали, и полиция утверждает, что он проглотил имевшиеся при нем наркотики. С тех пор он находится под стражей в участке города Харлоу, и полицейские ждут, пока он сходит в туалет, чтобы доказать его вину.

Однако мужчина до сих пор так и не сделал этого. По данным полиции, его ежедневно осматривает врач, который заявляет, что со здоровьем задержанного все хорошо.

Сам подозреваемый заявляет, что полиция не имеет права держать его в заключении, так как его вина не доказана. Он объявил голодовку и не ест ничего из тюремной еды. Полицейские уже три раза обращались в суд, чтобы получить ордер на продление ареста. Если мужчина не справит нужду до пятницы 9 февраля, полиции придется пойти в суд в четвертый раз.

По словам полицейских, мужчине предлагали удалить наркотики из его организма хирургическим путем, но он сам выбрал такую тактику поведения. Они отметили, что в прошлый раз в подобной ситуации подозреваемый продержался 12 дней.

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