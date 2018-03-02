Наркоторговец похвастался своими умениями на телевидении и попался

Полиция Дании арестовала мужчину, который, предположительно, продавал наркотики через социальные сети, после того, как он рассказал о своей деятельности на телевидении. Об этом сообщает The Local.

Молодой человек, имя которого не называется, появился в одном из эпизодов документальной программы «Станция 2: криминальный Facebook» на телеканале TV2. В эфире он сообщил зрителям, как продает предназначенные для медицинского использования наркотики через интернет.

В полиции заявили, что во время просмотра передачи один из сотрудников случайно обратил внимание на одну из деталей рассказа, которая впоследствии помогла стражам порядка вычислить предполагаемого правонарушителя. Что конкретно подметил полицейский, не уточняется.

В управлении также отказались сообщить, какое количество запрещенных веществ мог реализовать подозреваемый. Однако сообщается, что он продавал несколько видов наркотиков.

Предварительное слушание по делу о незаконном обороте наркотиков должно пройти в пятницу, 2 марта.

В декабре британская The Sun рассказала историю датчанина из Копенгагена с тысячей косяков марихуаны, который перепутал полицейскую машину с такси. Он был пойман в самопровозглашенном анархистском районе Копенгагена — Свободный город Христиания, где полиция регулярно проводит антинаркотические рейды. Район появился в столице Дании в 1970-х, его главные обитатели — маргиналы и сквоттеры.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!