Не испражнявшийся 47 дней наркоторговец переиграл полицию

Обвиняемый в хранении наркотиков 24-летний наркоторговец Ламарр Чамберс (Lamarr Chambers) добился освобождения из-под стражи после того, как 47 дней отказывался испражняться. Об этом сообщает The Independent.

17 января мужчина был задержан полицейскими английского города Харлоу. Они утверждали, что Чамберс успел проглотить запрещенные вещества и несколько раз добивались через суд разрешения продлить срок задержания, чтобы британец сходил в туалет и у правоохранителей появились вещественные доказательства.

На 40-м дне воздержания от походов в уборную Чамберс потребовал, чтобы его не реанимировали и не трогали в случае, если он потеряет сознание. Его адвокат предупреждал, что подопечный находится в смертельной опасности.

После консультаций с медиками и юристами полиция приняла решение отозвать обвинения. Мужчину доставили на машине в медицинское учреждение.

Ранее рекордным показателем считался 33-дневный отказ от дефекации.

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