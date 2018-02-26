Отказывающийся испражняться 40 дней наркоторговец приготовился к смерти

Обвиняемый в хранении запрещенных веществ 24-летний наркоторговец Ламарр Чамберс (Lamarr Chambers), уже 40 дней находящийся в полицейском участке, по-прежнему отказывается испражняться. Об этом сообщает Metro.

По словам адвоката, жизнь мужчины находится в опасности. Британец потребовал, чтобы в случае потери сознания его не реанимировали. Защитник подозреваемого утверждает, что тот «лучше умрет, чем сходит в туалет». Сам Чамберс утверждает, что никаких наркотиков в его организме нет.

17 января мужчину задержала полиция английского города Харлоу. Правоохранители утверждают, что мужчина проглотил имевшиеся при нем наркотики во время задержания. Все это время он находится под присмотром полицейских, которые ожидают, что он сходит в туалет и они смогут предоставить вещественные доказательства.

Полицейские уже шесть раз через суд добивались продления срока задержания.

Издание Lad Bible обратилось к гастроэнтерологу, который объяснил, что угрожает здоровью Чемберса. Если в его кишечнике все же находятся наркотики, существует угроза их попадания в кровь, что вызовет передозировку. Кроме того, мужчина рискует вызвать повреждения кишечника, что чревато обширным внутренним кровотечением.

По данным BBC News, ранее рекордным показателем считался 33-дневный отказ от дефекации.

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