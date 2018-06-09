Мигрант попросил убежища в Германии, изнасиловал девочку и попался

Мигрант из Ирака сознался в изнасиловании и убийстве 14-летней девочки-еврейки в Германии. Как сообщает Deutsche Welle, сбежавшего из Европы 20-летнего Али Башара арестовали на родине курдские силы безопасности.

Тело Сусанны Фельдман, пропавшей в конце мая, было найдено 6 июня неподалеку от мигрантского центра в городе Висбаден. Reuters уточняет, что труп был спрятан в лесистой местности. Вскрытие показало, что несовершеннолетняя стала жертвой жестокого насилия.

Один из мигрантов, живущих в центре, рассказал о вероятной причастности Али Башара к исчезновению девушки. По некоторым данным, перед пропажей Сусанна о чем-то спорила с иракцем, однако были ли они знакомы, неизвестно. Когда полиция начала его искать, выяснилось, что молодого человека уже не было в стране: он вместе с семьей несколько дней как покинул Германию и через Турцию добрался до родины.

В итоге на его арест выдали международный ордер. Deutsche Welle также указывает, что у многих возник вопрос, как восемь человек смогли вылететь из страны по билетам, выданным на другие имена.

Курдские силы безопасности арестовали Али в городе Заху рано утром 8 июня. Отмечается, что это произошло через семь часов после того, как к силовикам поступила информация о его розыске. По всей видимости, молодого человека сдали члены его же семьи, уточняет Focus. Он признался в содеянном.

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Как сообщается, Али прибыл в Германию в 2015 году. В 2016-м он получил отказ в убежище, однако ему позволили оставаться в стране, пока не будет рассмотрена апелляция на решение. Ожидается, что теперь арестованного доставят назад в Германию, это может произойти вечером 9 июня.

Reuters также пишет, что нет никаких доказательств того, что преступление имеет отношение к еврейскому происхождению девочки. В этой связи полиция призвала Центральный совет евреев Германии не приписывать злоумышленнику антисемитские мотивы.

Произошедшее вынудило власти открыто заговорить о проблеме предоставления убежища. Как указывается, запросы и апелляции на решения разбираются крайне долго, и нынешнюю систему мигранты специально используют, чтобы отложить срок высылки на родину. Теперь власти намерены рассмотреть предложение главы МВД Хорста Зеехофера о создании централизованных организаций по обработке прошений, чтобы ускорить вынесение вердиктов и депортацию.

В 2015 году в Европе разразился миграционный кризис. Германия старалась принять максимум беженцев, в страну с тех пор перебралось свыше 1,5 миллиона человек.

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