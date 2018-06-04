Венгрия задумала сажать в тюрьму за помощь мигрантам

Парламент Венгрии во вторник, 5 июня, начнет обсуждение законопроекта, согласно которому граждане, каким-либо образом помогающие нелегальным мигрантам, могут быть приговорены к тюремному заключению. Об этом пишет CNN.

Документ выдвинула входящая в правящую коалицию партия «Фидес — Венгерский гражданский союз» действующего премьер-министра Виктора Орбана. Согласно проекту, наказывать предполагается за помощь нелегалам в заполнении бумаг, распространение информации о том, как можно запросить убежище в стране, а также создание организаций, занимающихся помощью мигрантам.

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Законопроект вызвал протесты правозащитных организаций, в том числе венгерского Хельсинкского комитета. В нем указали, что документ нарушит несколько основных прав человека. CNN отмечает, что в ЕС также пытаются убедить Венгрию изменить формулировки закона.

В то же время представитель министерства внутренних дел страны указал, что происходящее лишь отображает волю жителей страны. «Венгерский народ дал понять, что не хочет, чтобы Венгрия стала страной, полной иммигрантов. Люди ясно дали понять, что хотят жить в безопасности, ожидают и поддерживают введение правительством дальнейших мер (...) для предотвращения организации незаконной миграции», — пояснил собеседник телеканала.

В 2015 году в Европе разразился миграционный кризис. В страны ЕС с тех пор прибыли свыше 1,5 миллиона мигрантов. На территорию Венгрии за первый год попала 391 тысяча беженцев, а в 2018-м границу пересекли всего 203 человека, отмечает CNN. Во многом это связано с мерами, принятыми для предотвращения наплыва в страну нелегальных мигрантов. В частности, в 2015-м страна под руководством Орбана, критикующего миграционную политику Евросоюза, построила забор вдоль своих границ с Сербией и Хорватией.

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