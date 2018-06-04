Центр Парижа зачистили от беженцев

Парижские полицейские ликвидировали два лагеря беженцев на территории столицы. Об этом сообщает The Local в понедельник, 4 июня.

Восемьсот мигрантов эвакуировали с берега канала Сен-Мартен и еще около четырехсот заставили покинуть лагерь в районе Порт-де-ля-Шапель.

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Как сообщили в полиции, мигрантов разместят в другом месте и заставят пройти тщательную проверку на легальность пребывания во Франции.

Неделей ранее власти уже очистили от более чем 1,7 тысячи беженцев из Судана, Сомали и Эритреи районы возле станции метро Порт-де-ля-Виллет.

Как пишет газета, 24 мая министерство внутренних дел страны распорядилось очистить районы парижских каналов от тысяч беженцев. По мнению властей, лагеря беженцев «создают гуманитарную угрозу и становятся невыносимы для Парижа».

В 2015 году в Европе разразился миграционный кризис. В страны ЕС прибыли свыше полутора миллионов мигрантов. С тех пор это уже 35-ая зачистка районов Парижа от палаточных городков мигрантов. Самым известным из них был лагерь «Джунгли» в портовом городе Кале, где проживали тысячи пытавшихся попасть в Великобританию беженцев. В 2017-м полиция без предупреждения снесла поселение.

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