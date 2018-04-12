Мигрантам во Франции отдали старые костюмы президента

Дочь бывшего президента Франции Жака Ширака отдала старые костюмы и свитера отца для помощи мигрантам, передает журнал L'Obs.

О поступке Клод Ширак рассказал фотограф Ян Артюс-Бертран. По его словам, зимой ему позвонила монахиня Мари-Жо, помогающая мигрантам. Женщина сообщила, что у нее практически нет теплой одежды для беженцев.

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Тогда Артюс-Бертран написал в фонд Ширака. Ему ответила сама Клод, пообещав заняться этим вопросом. Через несколько дней к сестре Мари-Жо подъехала машина Ширака, на которой привезли одежду бывшего французского лидера.

«Я считаю восхитительным то, что беженцы у [станции метро] "Порт-де-ля-Шапель" будут носить вещи президента», — пояснил фотограф.

Жак Ширак занимал пост президента Франции в течение двух сроков, с 1995 по 2007 год. В 2011 году его признали виновным в хищении бюджетных средств и превышении должностных полномочий и приговорили к двум годам лишения свободы условно.

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