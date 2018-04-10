Европу упрекнули в плохой интеграции мигрантов

Европа плохо интегрирует мусульман-мигрантов в общество, ей необходимо делать больше для криминализации радикальных взглядов. Об этом Reuters сказал руководитель Всемирной исламской лиги Мухаммад аль-Исса.

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«Мы считаем, что в европейских и других странах, где активно идет обсуждение этой проблемы, надо усилить программы ассимиляции, ввести уголовное наказание за ненависть и оскорбления среди последователей религии, потому что это подрывает безопасность всего общества», — полагает аль-Исса.

По его словам, у Лиги есть программы, которые могут помочь не дать экстремистам встроиться в мусульманское сообщество Европы и противодействовать их учению.

Всемирная исламская лига создана в 1962 году при активном участии США. Ее штаб-квартира располагается в Мекке. Критики обвиняют Лигу в распространении радикального ислама, ее руководство подобные утверждения отрицает. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман аль Сауд пообещал бороться с радикалами и продвигать умеренный ислам.

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