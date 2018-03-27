Саудовская Аравия собралась дружить с Россией 10-20 лет

Саудовская Аравия и Россия пытаются договориться о долгосрочном соглашении по нефтяному сотрудничеству. Об этом рассказал наследный принц королевства Мухаммед ибн Салман Аль Сауд, передает Reuters.

По словам наследного принца, четких представлений об условиях пока нет, но он хотел бы, чтобы два главных экспортера нефти в мире договорились о сотрудничестве на 10-20 лет. «Мы работаем над тем, чтобы перейти от годового соглашения к соглашению на 10-20 лет. У нас уже есть общая картина соглашения, но детали еще не проработаны», — сказал он.

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В конце 2016 года страны ОПЕК и 11 государств, не входящих в организацию, договорились сократить добычу нефти. Это произошло на фоне падения цен на сырье с уровня 100 долларов в 2014 году до 30 долларов в 2016-м.

Целью соглашения стало избавление от излишков мировых запасов нефти — на начало 2017 года они превышали пятилетнюю норму. Самые большие квоты по сокращению добычи нефти приняли на себя Саудовская Аравия (является членом ОПЕК) и Россия (не входит в организацию).

Сделка вступила в силу в начале 2017 года и заключалась на полгода. Однако после этого соглашение продлевалось уже дважды, по состоянию на данный момент оно действительно до конца 2018 года.

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