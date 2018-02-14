Россия разрешила США занять первое место по добыче нефти

Перед Россией не стоит задача быть первой на мировом рынке нефти. Об этом заявил министр энергетики страны Александр Новак в Саудовской Аравии, передает «Интерфакс». Таким образом он прокомментировал прогнозы о том, что лидером по добыче нефти в 2018 году могут стать США.

«Мы не находимся на стадионе, [не соревнуемся] кто первый прибежит», — сказал Новак. По его словам, главная задача России — удовлетворять собственные потребности в качественных энергетических продуктах.

Новак добавил, что мировой спрос растет и всем нефтедобывающим государствам придется поработать, чтобы удовлетворить его. В целом он оценивает рост потребления как минимум на 30 процентов к 2040 году.

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Саудовский коллега Новака Халид аль Фалих, в свою очередь, поприветствовал рост добычи сланцевой нефти в США, так как мировые запасы сокращаются и в скором времени возникнут трудности с обеспечением предложения на мировых рынках.

Согласно прогнозу Международного энергетического агентства, США в 2018 году резко увеличат нефтедобычу и догонят по этому показателю Россию. По данным организации, США будут производить более 10 миллионов баррелей в сутки.

По итогам 2017 года добыча углеводородов в России составила 10,9 миллиона баррелей в сутки. РФ стабилизировала добычу ради выполнения квот, установленных на встрече ОПЕК и стран, присоединившихся к соглашению по ограничению производства нефти.

В конце ноября страны-экспортеры нефти, в том числе Россия, договорились о продлении соглашения об ограничении добычи до конца 2018 года. США — крупнейший из мировых производителей, не присоединившихся к соглашению.

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