Нефтяную зависимость России предложили заменить молочной

Бизнес-омбудсмен и кандидат в президенты России Борис Титов считает, что стране следовало бы перейти с зависимости от нефти на молочную, сообщает РИА Новости.

«Мы должны отойти от нефтяной зависимости и перейти на молочную зависимость. Молочную, зерновую, станкостроительную, инновационную», — заявил уполномоченный по правам предпринимателей.

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По его мнению, Россия должна не только сама обеспечивать себя товарами и продуктами, но и поставлять их на экспорт. «Но для этого должно быть удобно, выгодно и безопасно производить в России», — отметил Титов.

Эксперты считают, что 2018 год станет для России жестким в плане конкуренции на рынке нефти. Резкого роста добычи нефти ожидают в США, которые к концу 2018 года обгонят Саудовскую Аравию и вплотную приблизятся по уровню добычи к России.

Вдобавок Россия, понимая, что соглашение ОПЕК+ постепенно себя изживает, задумывается о том, как «тихо выйти» из него.

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