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21:17, 6 июля 2026Культура

Кинчев задолжал миллионы за концерт «Алисы»

На лидера группы «Алиса» Константина Кинчева подали в суд за неуплату техникам на концерте
Андрей Шеньшаков

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Культовый музыкант Константин Кинчев, лидер группы «Алиса», не заплатил пять миллионов рублей фирме, которая осуществляла техническое обслуживание концерта в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает издание 78.ru.

По информации источника, разбирательство началось из-за незакрытого договора от 31 октября 2025 года на техническое обеспечение концерта группы «Алиса», который прошел 31 октября 2025 года в СК «Юбилейный» в Петербурге. Согласно документам, певец должен заплатить пять миллионов, которые якобы не были выплачены в срок.

Арбитражный апелляционный суд принял к производству жалобу Кинчева на решение по спору ООО «Интерлайн» и ООО «КГ Звук», в которой артист является руководителем. Рассмотрение апелляции назначено на 13 июля 2026 года.

Ранее Кинчев рассказал о глотке свободы в советское время. Артист признался, что ему нравилась жизнь в Ленинграде того времени.

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