Кинчев рассказал о глотке свободы в советское время

Константин Кинчев: В 1970-х Ленинград был глотком свободы

Фронтмен группы «Алиса» Константин Кинчев рассказал о своей жизни между Москвой и Ленинградом в 1970-х. О своих воспоминаниях он поведал «Ленте.ру» в эксклюзивном материале из цикла, посвященного юбилею Ленинградского рок-клуба.

«Москву под Олимпиаду здорово вычистили. Всё и все были под надзором. Никакого рок-н-ролла, а Питер для меня был глотком свободы. Я с конца 70-х там все больше зависал», — вспомнил артист.

Кинчев признался, что ему нравилась жизнь в Ленинграде того времени. Там он, по его словам, вел довольно хаотичный образ жизни: «Жил как Бог на душу положит, так кривая и вывезет — сегодняшним днем, планов не строил. Так все и сложилось само по себе».

В 2022 году лидер «Алисы» посоветовал фанатам рока брать пример с футбольных болельщиков и заявил, что никакого объединенного рок-движения не существует. Ленинградский рок-клуб был создан 7 марта 1981 года и просуществовал до начала 1990-х.