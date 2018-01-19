США догонят Россию по добыче нефти

США в 2018 году резко увеличат нефтедобычу и догонят по этому показателю Россию, говорится в прогнозе Международного энергетического агентства (МЭА). По данным организации, США будут производить более 10 миллионов баррелей в сутки.

В целом рост нефтедобычи в США, Канаде и Бразилии в 2018 году обеспечит общий подъем производства в странах, не входящих в ОПЕК, на 1,7 миллиона баррелей в день. Этого хватит, чтобы покрыть рост мирового спроса, который составит 1,3 миллиона баррелей в день, отметили в МЭА.

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В то же время влияние такого роста на цены будет не особо значительным из-за спада добычи в Венесуэле. Общий показатель производства для стран ОПЕК составит 32,3 миллиона баррелей в день, что меньше установленной квоты.

По итогам 2017 года добыча углеводородов в России составила 10,9 миллиона баррелей в сутки. РФ стабилизировала добычу ради выполнения квот, установленных на встрече ОПЕК и стран, присоединившихся к соглашению по ограничению производства нефти.

В конце ноября страны-экспортеры нефти, в том числе Россия, договорились о продлении соглашения об ограничении добычи до конца 2018 года. США — крупнейший из мировых производителей, не присоединившихся к соглашению.

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