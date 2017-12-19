В США нарастят добычу сланцевой нефти

Добыча сланцевой нефти на семи главных месторождениях США в первом месяце 2018 года увеличится на 94 тысячи баррелей в день. Об этом свидетельствует прогноз министерства энергетики страны, передает CNBC. Общий объем добычи достигнет 6,4 миллиона баррелей в сутки.

По сравнению с минувшим январем рост составит 1,2 миллиона бочек в день. Большая часть роста приходит на Пермский бассейн в Техасе и Нью-Мексико.

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Общий показатель нефтедобычи в США, согласно прогнозу Бюро энергетической информации (EIA), составит 10 миллионов баррелей в сутки. В этом году он достигнет 9,2 миллиона баррелей. Схожего мнения о росте добычи в США придерживаются и эксперты ОПЕК.

ОПЕК прогнозирует, что среди стран, не входящих в организацию, именно США в ближайшие годы смогут значительно нарастить добычу. По оценкам организации, до 2022 года Соединенные Штаты нарастят добычу нефти и конденсата на 30 процентов, до 16,1 миллиона баррелей в сутки. Причем на 76 процентов вырастет сланцевая добыча, она составит почти половину общей добычи нефти и конденсата в США — 7,4 миллиона баррелей в сутки. На спад этот показатель пойдет только после 2027 года.

В конце ноября стало известно, что страны-экспортеры нефти, в том числе Россия, договорились о продлении соглашения об ограничении добычи нефти до конца 2018 года. США являются крупнейшим из мировых производителей, не присоединившихся к соглашению.

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