Американцам предсказали исторический рекорд по добыче нефти

Добыча нефти в США в 2018 году должна побить исторический рекорд 1970 года. Такой прогноз содержится в новом докладе Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) до 2040 года.

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«Уровень добычи углеводородов в США практически вернулся к пиковым значениям апреля 2015 года — до обвала мировых цен на нефть, которое ударило по объемам добычи. В 2018 году добыча нефти в США превысит исторический рекорд 9,6 миллиона баррелей в сутки, впервые зафиксированный в 1970 году», — говорится в документе.

ОПЕК прогнозирует, что среди стран, не входящих в организацию, именно США в ближайшие годы смогут значительно нарастить добычу. По оценкам ОПЕК, до 2022 года Соединенные Штаты нарастят добычу нефти и конденсата на 30 процентов, до 16,1 миллиона баррелей в сутки. Причем на 76 процентов вырастет сланцевая добыча, она составит почти половину общей добычи нефти и конденсата в США — 7,4 барреля в сутки.

При этом после 2020 года добыча углеводородов сланцевыми производителями в США, по данным ОПЕК, достигнет пика в 2027 году, после чего пойдет на спад. К 2040 году общий уровень добычи снизится до 14,2 миллиона баррелей в сутки. В прошлом году ОПЕК прогнозировала рост нефтяной индустрии США значительно сдержаннее, полагая, что пик сланцевой добычи придется только на конец следующего десятилетия и составит всего 8,7 миллиона баррелей в сутки.